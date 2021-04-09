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Томск, Карповский пер., 13, оф. 408/4
Северск, Транспортная, 30, оф. 321
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Снос стен, перегородок,
демонтаж материалов

Демонтажные работы любой сложности

8 (3822) 94-53-51
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Демонтажные работы Томск

Демонтажные работы Томск от комплексной строительной компании Алмаз Групп. Выполняем любые демонтажные работы в Томске и Северске в квартирах, частных домах в черте города и пригороде. Мы предлагаем демонтажные работы в Томске в пакете услуг ремонт квартир под ключ, на загородных участках разберём ветхие строения, если потребуется – очистим площадку и вывезем строительный мусор. На стоимость выполняемых нами демонтажных работ будет влиять способ проведения демонтажа и его сложность, вид применяемого оборудования и техники (итоговая стоимость рассчитывается технологом на месте будущих работ).

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Снос стен и перегородок

Демонтаж стен Томск – неотъемлемая часть демонтажных работ, которые мы выполняем в процессе перепланировки помещений и при сносе сооружений. Снос стен в квартире влечёт за собой изменение планировки, поэтому такие работы нужно выполнять по узаконенному проекту. Фирма Алмаз Групп разработает проект и выполнит узаконивание перепланировки, избавив Вас от этих хлопот. Если хотите сделать демонтаж перегородок с минимальным уровнем шума, предлагаем такую услугу, как алмазная резка стен.
Чтобы заказать демонтажные работы, позвоните нам или свяжитесь с офисом иным способом.

Демонтажные работы в Томске любой сложности

Демонтаж стен
и перегородок

Демонтажные работы Томск демонтаж стен и перегородок

от 250 руб./м2

без вывоза мусора

Демонтаж
перекрытий

Демонтажные работы в Томске любой сложности демонтаж перекрытий

от 500 руб./м2

без вывоза мусора

Демонтаж полов и бетонной стяжки

Демонтажные работы в Томске любой сложности демонтаж полов и бетонной стяжки

от 150 руб./м2

без вывоза мусора

Демонтаж оконных и дверных блоков

Демонтажные работы Томск демонтаж оконных и дверных блоков

от 350 руб./м2

без вывоза мусора

Демонтаж плитки, штукатурки

Демонтажные работы Томск демонтаж плитки, штукатурки

от 100 руб./м2

без вывоза мусора

Демонтаж зданий и сооружений

Демонтажные работы в Томске любой сложности демонтаж зданий и сооружений

от 10 000 руб./м2

без вывоза мусора

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Готовы рассмотреть индивидуальные условия оплаты работ

Цены на демонтажные работы

Наименование работ Ед.изм Цена,руб.
Демонтаж кирпичных стен 0.5/ 1 /1.5 кирпича кв.м от 250/400/600
Демонтаж бетонных стен толщина 8/12/14 см. м2 от 450/550/800
Демонтаж подоконной тумбы м2 от 3500
Демонтаж сантехнической-кабины м2 от 8000
Демонтаж деревянных полов м2 от 150
Демонтаж цементной стяжки до 10 см. м2 от 100
Демонтаже бетонной стяжки до 10 см. м2 от 200
Демонтаж керамической плитки м2 от 100
Демонтаж дверных и оконных блоков шт от 350
Демонтаж линолеума, ковролина м2 от 100
Демонтаж плинтусов мп от 50
Демонтаж унитаза шт от 700
Демонтаж ванны шт от 700
Демонтаж труб, сантехники шт от 300
Демонтаж краски, обоев м2 от 90
Демонтаж старой проводки шт от 100
Демонтаж электрооборудования шт от 1000

Скидки и бонусы на демонтажные работы

Прорабам, монтажникам и постоянным клиентам

5%
Скидка при повторном обращении заказчика на любую услугу
10%
От стоимости выполненных работ на объекте

Для получения скидки позвоните нам или напишите

8 (3822) 94-53-51
Оставить заявку
8 (952) 163-00-06
Написать в WhatsApp
Строительная компания ALMAZ-GROUP выполняет демонтажные работы любой сложности в Томске и Северске.

Выполним демонтаж материалов в комплексе работ по ремонту квартир и помещений:

  • Снос стен и перегородок при перепланировке помещений
  • Демонтаж зданий и сооружений на дачных участках и в городской черте

Стоимость демонтажных работ определяется специалистом компании на месте их проведения.

Примеры выполнения демонтажных работ

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