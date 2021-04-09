Снос стен и перегородок

Демонтаж стен Томск – неотъемлемая часть демонтажных работ, которые мы выполняем в процессе перепланировки помещений и при сносе сооружений. Снос стен в квартире влечёт за собой изменение планировки, поэтому такие работы нужно выполнять по узаконенному проекту. Фирма Алмаз Групп разработает проект и выполнит узаконивание перепланировки, избавив Вас от этих хлопот. Если хотите сделать демонтаж перегородок с минимальным уровнем шума, предлагаем такую услугу, как алмазная резка стен.

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