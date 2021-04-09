Демонтажные работы Томск от комплексной строительной компании Алмаз Групп. Выполняем любые демонтажные работы в Томске и Северске в квартирах, частных домах в черте города и пригороде. Мы предлагаем демонтажные работы в Томске в пакете услуг ремонт квартир под ключ, на загородных участках разберём ветхие строения, если потребуется – очистим площадку и вывезем строительный мусор. На стоимость выполняемых нами демонтажных работ будет влиять способ проведения демонтажа и его сложность, вид применяемого оборудования и техники (итоговая стоимость рассчитывается технологом на месте будущих работ).
Снос стен, перегородок,
демонтаж материалов
Демонтажные работы любой сложности
Демонтажные работы Томск
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Снос стен и перегородок
Демонтаж стен Томск – неотъемлемая часть демонтажных работ, которые мы выполняем в процессе перепланировки помещений и при сносе сооружений. Снос стен в квартире влечёт за собой изменение планировки, поэтому такие работы нужно выполнять по узаконенному проекту. Фирма Алмаз Групп разработает проект и выполнит узаконивание перепланировки, избавив Вас от этих хлопот. Если хотите сделать демонтаж перегородок с минимальным уровнем шума, предлагаем такую услугу, как алмазная резка стен.
Чтобы заказать демонтажные работы, позвоните нам или свяжитесь с офисом иным способом.
Демонтажные работы в Томске любой сложности
Демонтаж стен
и перегородок
от 250 руб./м2
без вывоза мусора
Демонтаж
перекрытий
от 500 руб./м2
без вывоза мусора
Демонтаж полов и бетонной стяжки
от 150 руб./м2
без вывоза мусора
Демонтаж оконных и дверных блоков
от 350 руб./м2
без вывоза мусора
Демонтаж плитки, штукатурки
от 100 руб./м2
без вывоза мусора
Демонтаж зданий и сооружений
от 10 000 руб./м2
без вывоза мусора
Цены на демонтажные работы
|Наименование работ
|Ед.изм
|Цена,руб.
|Демонтаж кирпичных стен 0.5/ 1 /1.5 кирпича
|кв.м
|от 250/400/600
|Демонтаж бетонных стен толщина 8/12/14 см.
|м2
|от 450/550/800
|Демонтаж подоконной тумбы
|м2
|от 3500
|Демонтаж сантехнической-кабины
|м2
|от 8000
|Демонтаж деревянных полов
|м2
|от 150
|Демонтаж цементной стяжки до 10 см.
|м2
|от 100
|Демонтаже бетонной стяжки до 10 см.
|м2
|от 200
|Демонтаж керамической плитки
|м2
|от 100
|Демонтаж дверных и оконных блоков
|шт
|от 350
|Демонтаж линолеума, ковролина
|м2
|от 100
|Демонтаж плинтусов
|мп
|от 50
|Демонтаж унитаза
|шт
|от 700
|Демонтаж ванны
|шт
|от 700
|Демонтаж труб, сантехники
|шт
|от 300
|Демонтаж краски, обоев
|м2
|от 90
|Демонтаж старой проводки
|шт
|от 100
|Демонтаж электрооборудования
|шт
|от 1000
Скидки и бонусы на демонтажные работы
Прорабам, монтажникам и постоянным клиентам
Для получения скидки позвоните нам или напишите
Выполним демонтаж материалов в комплексе работ по ремонту квартир и помещений:
- Снос стен и перегородок при перепланировке помещений
- Демонтаж зданий и сооружений на дачных участках и в городской черте
Стоимость демонтажных работ определяется специалистом компании на месте их проведения.